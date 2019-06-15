Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»РБК 11:57

Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником донецкого «Шахтера» Олегом Данченко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года. В новом клубе он будет выступать под 33-м номером.
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