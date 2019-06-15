Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»РБК 11:57
Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником донецкого «Шахтера» Олегом Данченко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года. В новом клубе он будет выступать под 33-м номером.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Общество
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Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
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Франческо Тотти окончательно покинет «Рому»
Легенда римского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти покинет должность директора клуба.
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Американка показала кота с огромными лишними пальцами
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Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
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Обновлено в 11:30
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Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
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Центральный банк снизил ключевую ставку
Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 10:03
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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
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Обновлено в 11:22
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Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
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