«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»РБК вчера в 11:57

Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником донецкого «Шахтера» Олегом Данченко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года. В новом клубе он будет выступать под 33-м номером.

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