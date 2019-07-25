Футбол
«Рубин» подписал контракт с еще одним грузинским футболистомБИЗНЕС Online 14:42
«Рубин» подписал контакт с российским нападающим Николаем Кипиани. Об этом сообщается на сайте казанского клуба. Соглашение с футболистом рассчитано на 1 год.
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Новичок «Рубина» Ника Кипиани: «В клубе есть всё, чтобы расти. Сразу согласился»
Спорт БИЗНЕС Online13:51
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Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
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После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
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Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
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Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
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