Футбол

«Рубин» подписал контракт с КипианиBookmaker-ratings.ru вчера в 14:40

Полузащитник Николай Кипиани определился с новой командой. 22-летний хавбек стал игроком «Рубина». Контракт подписан на один сезон, сообщает официальный сайт «Рубина».
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