«Рубин» объявил о переходе в команду нападающего Бекоя Микелтадзе. Условия контракта с 21-летним футболистом не сообщаются. Микелтадзе минувший сезон провел в кипрском «Анортосисе», за который в 20 матчах забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Общество Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.

Футбол Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.

Происшествия ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Общество Число безработных в России за неделю снизилось на 1,8% Численность безработных в России за неделю с 26 июня по 3 июля снизилась на 1,8% — до 739,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Футбол Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.

Экономика Названы главные способы кражи денег с карт россиян По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.

Политика СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Транспорт Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома» «Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.

Происшествия В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Политика Аксенов сообщил об отставке министра здравоохранения Крыма Во вторник, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам об отставке министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, передает РИА Крым.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Армия и оружие ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.

Музыка Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.

Происшествия В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.

Экономика Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Политика Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.

Футбол «Зенит» объявил об уходе Скрабба Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон.

Армия и оружие Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.