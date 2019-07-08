Футбол
«Рубин» подписал грузинского нападающего МикелтадзеSport24.ru вчера в 16:04
«Рубин» объявил о переходе в команду нападающего Бекоя Микелтадзе. Условия контракта с 21-летним футболистом не сообщаются. Микелтадзе минувший сезон провел в кипрском «Анортосисе», за который в 20 матчах забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
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