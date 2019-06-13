Футбол
«Рубин» подписал ещё одного футболиста «Анжи»Kazanfirst.ru 09:53
«Рубин» подписал контракт с 20-летним полузащитником Камилем Закировым. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт клуба. Камиль Закиров будет выступать в новой команде под 99 номером.
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