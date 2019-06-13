Футбол

«Рубин» подписал ещё одного футболиста «Анжи»Kazanfirst.ru 09:53

«Рубин» подписал контракт с 20-летним полузащитником Камилем Закировым. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт клуба. Камиль Закиров будет выступать в новой команде под 99 номером.
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«Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Анжи» Закировым (фото)

Советский спорт09:57

«Рубин» подписал контракт с 20-летним полузащитником Закировым

Спорт БИЗНЕС Online09:55

«Рубин» подписал ещё одного футболиста «Анжи»

Kazanfirst.ru09:53

Воспитанник «Краснодара» перешел из «Анжи» в «Рубин»

Sport24.ru09:51

Камиль Закиров перешел из «Анжи» в «Рубин»

РИА Новости09:51

Полузащитник Закиров перешел в «Рубин»

Спорт-Экспресс09:42
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Расследование по делу о краже картины Куинджи завершили

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, согласно указу главы государства, от занимаемой должности освобожден генерал-майор полиции Юрий Девяткин — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве.
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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
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СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

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В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

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"Кинотавр-2019": Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют 12 июня на киносмотре объявили победителей конкурса короткого метра, одну из наград получила возлюбленная Федора Бондарчука.
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Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
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Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

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Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». По итогам сезона 2018/19 клуб формально выбыл в ФНЛ, однако из-за недостатка финансирования рискует понизится до ПФЛ.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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