Футбол
«Рубин» объявил о переходе футболиста КипианиRT на русском вчера в 13:24
Полузащитник Ника Кипиани стал новым футболистом клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин». Как сообщает пресс-служба «Рубина», Кипиани подписал контракт с командой сроком на один год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новичок «Рубина» Ника Кипиани: «В клубе есть всё, чтобы расти. Сразу согласился»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:51
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Кино
Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «РАМ Банк».
Обновлено в 01:38
Политика
Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
Обновлено в 01:57
Политика
СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
В Сети появился трогательный архивный снимок Лизы Галкиной
«Самый родной человечек», - подписан снимок, на котором Алла Пугачева поправляет еще короткие волосы малышке Лизе, сидящей у мамы на коленях.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Трамп оценил ракетные пуски КНДР
Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России
По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено вчера в 12:34
Авто
Isuzu начала продажи в РФ малотоннажных грузовиков с ульяновским шасси
Японская автомобилестроительная компания Isuzu начала продажи в России малотоннажных грузовиков Elf c роботизированной коробкой передач и ульяновским шасси.
Обновлено в 00:28
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено вчера в 08:00
Космос
«Они „молчали“ 30 лет»: Учёные вновь зафиксировали бинарные вспышки
Учёные сообщают, что в ходе долголетних исследований, бинарные излучения показали, что они могут проявляться на протяжении нескольких недель, после чего пропадать и не демонстрировать себя долгие годы.
Обновлено вчера в 13:31
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
Обновлено 24 июля в 11:11
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Игры
На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Леопард утащил спящего мужчину и съел его ногу
Обновлено в 00:01
Здоровье
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Спорт
Юлия Ефимова: «Не сразу поняла, почему дисквалифицировали Кинг»
Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от полуфинального заплыва на 200 м брассом на ЧМ в Кванджу, где она показала первый результат (2.21,20).
Обновлено вчера в 08:56
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего
Согласно результатам исследования JD Power, больше всего своих владельцев удовлетворяют автомобили Porsche.
Обновлено вчера в 07:28