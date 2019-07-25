Футбол
«Рубин» подписал четвертого грузинского футболиста за летоInkazan вчера в 13:29
Казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с 22-летним грузинским фланговым полузащитником Никой Кипиани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба. Футболист будет выступать в Казани под №70.
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Новичок «Рубина» Ника Кипиани: «В клубе есть всё, чтобы расти. Сразу согласился»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:51
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Происшествия
Китаянка усыновила 118 детей и попала в тюрьму
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября
В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова.
Обновлено в 03:09
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В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
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Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
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Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
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Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.
Обновлено в 02:43
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы
Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы.
Обновлено вчера в 18:10
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Жизнь россиян изменится с 1 августа
Множество изменений ожидают жителей России с 1 августа. Прибавку к пенсии в размере 244 рублей получат работающие пенсионеры.
Обновлено в 02:20
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Мосгоризбирком пообещал подать заявление в СК на Соболь
Мосгоризбирком обвинил Любовь Соболь в срыве заседания комиссии и пообещал обратиться в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, сообщил РИА «Новости» член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 02:35
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Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:26
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Общество
Мусорный полигон в Коломне закроют до конца 2019 года
Обновлено в 01:42
Экономика
НЛМК может выплатить дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию
Акционеры проголосуют за дивиденды по итогам 2 квартала 2019 года в размере 3,68 рубля на одну обыкновенную акцию.
Обновлено в 03:10
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Музыка
Кузьмин рассказал о проведенной с Пугачевой ночи
По слухам, Игорь Николаев придумал этот хит, когда после одной из вечеринок зашел в комнату, где спали Пугачева и Кузьмин.
Обновлено в 03:23
Транспорт
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
У чемпионки Нидерландов нашли 50 кг наркотиков
По сообщениям сайта Dutch News, правоохранительные органы Германии задержали участницу Олимпийских игр Мадиэю Гафур, у которой были найдены 50 килограммов наркотических веществ.
Обновлено в 03:36
Технологии
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Финансы
Украина займет у Cargill 250 млн евро
В опубликованном документе говорится, что финансирование должно поступить двумя траншами: 100 миллионов евро на два года под 5,15% годовых и 150 миллионов евро на пять лет под 6,25%.
Обновлено в 02:43
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37