Футбол

«Рубин» подписал четвертого грузинского футболиста за летоInkazan вчера в 13:29

Казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с 22-летним грузинским фланговым полузащитником Никой Кипиани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба. Футболист будет выступать в Казани под №70.
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