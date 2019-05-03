Футбол
«Рубин» поделил очки с «Оренбургом»Матч ТВ 06:23
|27′
Денис Попович
Ибрагим Цаллагов
|31′
Михаил Сиваков
|35′
|45′
Андрей Малых
|46′
Никита Маляров
Рикарду Алвеш
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
23
Коновалов
80
Сорокин
69
Степанов
5
Уремович
3
Цаллагов
19
Байрамян
6
Башкиров
88
Камболов
15
Коновалов
7
Подберезкин
10
Полоз
91
Фролов
12
Малых
3
Сиваков
13
Терехов
31
Шахов
29
Афонин
16
Алвеш
8
Мишкич
10
Попович
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
По итогам матча казанцы идут на десятом месте, набрав 33 очка, а "Оренбург" находится на пятнадцатой строчке, у команды 16 очков. Первенство России среди молодежных команд. 27-й тур «Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:0
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