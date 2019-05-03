Футбол

«Рубин» поделил очки с «Оренбургом»Матч ТВ 06:23

Рубин — Оренбург
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
27′
Денис Попович
Ибрагим Цаллагов
31′
Михаил Сиваков
35′
45′
Андрей Малых
46′
Никита Маляров
Рикарду Алвеш
По итогам матча казанцы идут на десятом месте, набрав 33 очка, а "Оренбург" находится на пятнадцатой строчке, у команды 16 очков. Первенство России среди молодежных команд. 27-й тур «Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:0
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