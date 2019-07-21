Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»Sportbox.RU 14:10
|3′
Евгений Башкиров
|37′
Евгений Башкиров
|46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
|46′
|46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
|58′
|63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
|68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
|68′
|70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
|72′
|77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
|82′
|90′+1′
Хвича Кварацхелия
|90′+3′
Вячеслав Подберезкин
|90′+3′
Бека Микельтадзе
|90′+5′
Юрий Дюпин
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
7
Кардозу
8
Панченко
11
Шиманьский
77
Каборе
22
Жоаозиньо
99
Шейдаев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
6
Башкиров
21
Кварацхелия
26
Микельтадзе
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
«Рубин» одержал победу над «Динамо» в рамках 2-го тура РПЛ. Единственный мяч был забит в концовке основного времени игры: отличился нападающий казанцев Бека Микелтадзе. Отметим, что на 36-й минуте встречи с поля за перебор желтых карточек был удален полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров.
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