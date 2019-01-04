«Рубин» отправился в Турцию, где проведёт все три зимних сбора. Первый сбор продлится до 17 января, а уже 5 января запланирован медосмотр, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Рубин» отправился на первый сбор без Джанаева

Политика Политика Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.

Происшествия Происшествия Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Саратове Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в Саратове. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.

Происшествия Происшествия Прокатившийся на джипе по пешеходной улице Верник объяснился Российский актер Игорь Верник рассказал, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку, так как он является сотрудником МХТ имени Чехова.

Гаджеты Гаджеты Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.

Происшествия Происшествия В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Политика Трамп пригрозил демократам шатдауном «на годы» Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали местную версию «матери всех бомб» Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".

Происшествия Происшествия В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что 5 и 6 января в крымских горах ожидается сход снежных лавин.

Происшествия Происшествия В Сантьяго на автобусной остановке произошёл взрыв Взрыв произошёл на остановке общественного транспорта в чилийском Сантьяго.

Происшествия Происшествия В Польше пять человек погибли при прохождении квеста В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.

Армия и оружие Армия и оружие В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

Космос Космос Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей» В пятницу, 4 января, стало известно, что сверхтяжелая российская ракета-носитель получила официальное название "Енисей".

Общество Общество Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля последним шансом для России, сообщило агентство dpa.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Происшествия СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.

Общество Общество На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук» В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.

Хоккей Хоккей «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новом стадионе Матч, проходивший на центральном стадионе «Динамо», завершился победой москвичей со счётом 2:0.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Политика Политика Генпрокуратура: Кузнецов купил себе образ политической жертвы По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, беглец попросту покупал себе образ политической жертвы.

Происшествия Происшествия В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Политика Политика В Украине томос автокефалии выставят на всеобщее обозрение "После литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София)", - отметил Епифаний, добавив, что каждый желающий в любой день сможет его увидеть.

Наука Наука Учёные нашли способ остановить развитие рака кожи Новый способ считают полезным и на ранних стадиях рака кожи — он может остановить его развитие.

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Спорт Спорт Скелетонист Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия Названы регионы, где чаще всего угоняли машины в 2018 году Больше всего автомобилей угнали в 2018 году в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском и Пермском краях.

Политика Политика При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.

Гаджеты Гаджеты Линейка смартфонов Xiaomi Redmi станет отдельным брендом Китайская компания Xiaomi выделит линейку смартфонов Redmi в отдельный бренд. Об этом заявил генеральный директор корпорации Лэй Цзюнь.