Футбол
«Рубин» отправил в отставку Курбана БердыеваProKazan.ru 05:27
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев был отправлен в отставку, сообщает "Спорт Экспресс". Такое решение было принято сегодня после встречи руководства клуба и тренера. Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 годы, а потом вернулся в клуб в 2017 году.
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