Футбол

«Рубин» отправил Бердыева в отставкуPravda.Ru 05:14

Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева. Решение принято руководством клуба из-за неудовлетворительных результатов команды, сообщает "Бизнес Online". Руководители клуба посчитали, что зарплата Бердыева не соответствует требованиям.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: «Рубин» уволил Бердыева

Советский спорт05:10

Источник: руководство «Рубина» отправило Бердыева в отставку

Чемпионат05:02

«Бизнес Online»: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

Sports.ru04:52

Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина»

Sport24.ru04:50

Бердыев уходит из «Рубина»

Спорт-Экспресс04:50

Кто возглавит «Рубин» после ухода Бердыева? Есть пять кандидатов

Спорт БИЗНЕС Online04:50

СМИ: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

Матч ТВ04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Футбол

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли

Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто.
Обновлено в 03:56
Экономика

В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы

Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Футбол

«Наполи» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10 млн евро в год

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб готов предложить 26-летнему бельгийцу контракт с зарплатой 10 млн евро в год.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Последствия отравления: доктор наук высказался о здоровье Алибасова

Доктор химических наук Игорь Родин заявил, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, который употребил внутрь жидкость для промывки труб, очень серьезно рискует своим здоровьем.
Обновлено в 03:04
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие

Хватка крепка: генерал рассказал о возможностях системы «Мертвая рука»

Экс-начальник главного штаба РВСН Виктор Есин рассказал, как отразится на эффективности системы ядерного возмездия "Периметр" предполагаемое размещение в Европе американских ракет средней дальности.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Группа лжериелторов обманула более ста человек в Ростовской области

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в ходе оперативно-следственной работы в Ростове и Таганроге были задержаны семь участников банды, которые подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.
Обновлено в 04:39
Политика

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Футбол

Тренер «Зенита» Семак вошел в предвыборный штаб Беглова

Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным

Как сообщают китайские СМИ, одной из основных причин того, почему российский истребитель Су-57 оказался не нужен ни одной стране в мире, является, прежде всего, его отсталость.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке

В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв скороварки. В результате ЧП пострадал 26-летний студент из Кении.
Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье

Чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц, рассказали учёные

Учёные из Университета Массачусетс Лоуэлл рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц.
Обновлено в 02:34
Политика

Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан

Украинский премьер добавил, что правительство в среду утвердит документ, которым обяжет компанию в июне снизить цены и не злоупотреблять своим монопольным положением на рынке.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика»

35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет.
Обновлено в 04:46
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

Обновлено в 03:00
Транспорт

Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»

В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное