Футбол
«Рубин» отправил Бердыева в отставкуPravda.Ru 05:14
Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева. Решение принято руководством клуба из-за неудовлетворительных результатов команды, сообщает "Бизнес Online". Руководители клуба посчитали, что зарплата Бердыева не соответствует требованиям.
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Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Футбол
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли
Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто.
Обновлено в 03:56
Экономика
В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Футбол
«Наполи» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10 млн евро в год
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб готов предложить 26-летнему бельгийцу контракт с зарплатой 10 млн евро в год.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Последствия отравления: доктор наук высказался о здоровье Алибасова
Доктор химических наук Игорь Родин заявил, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, который употребил внутрь жидкость для промывки труб, очень серьезно рискует своим здоровьем.
Обновлено в 03:04
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
Хватка крепка: генерал рассказал о возможностях системы «Мертвая рука»
Экс-начальник главного штаба РВСН Виктор Есин рассказал, как отразится на эффективности системы ядерного возмездия "Периметр" предполагаемое размещение в Европе американских ракет средней дальности.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Группа лжериелторов обманула более ста человек в Ростовской области
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в ходе оперативно-следственной работы в Ростове и Таганроге были задержаны семь участников банды, которые подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.
Обновлено в 04:39
Политика
Трамп не исключил военной операции США против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Футбол
Тренер «Зенита» Семак вошел в предвыборный штаб Беглова
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
Как сообщают китайские СМИ, одной из основных причин того, почему российский истребитель Су-57 оказался не нужен ни одной стране в мире, является, прежде всего, его отсталость.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке
В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв скороварки. В результате ЧП пострадал 26-летний студент из Кении.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц, рассказали учёные
Учёные из Университета Массачусетс Лоуэлл рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц.
Обновлено в 02:34
Политика
Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан
Украинский премьер добавил, что правительство в среду утвердит документ, которым обяжет компанию в июне снизить цены и не злоупотреблять своим монопольным положением на рынке.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика»
35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет.
Обновлено в 04:46
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07