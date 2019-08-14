Футбол

«Рубин» оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренераВести.Ru вчера в 11:00

Официально главным тренером считается испанец Эдуардо Докампо. Роман Шаронов фактический исполнял обязанности главного тренера, за что и был оштрафован на 200 тысяч. Его клуб выплатит штраф в 1 миллион за нарушение регламента.
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Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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