Футбол
«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысячSport24.ru вчера в 10:28
Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренер «Рубина» Роман Шаронов оштрафован за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера, хотя он таковым не является. Также подвергся санкциям и сам клуб.
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«Рубин» наказан за демонстративное исполнение Шароновым обязанностей наставника
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