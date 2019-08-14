Футбол

«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысячSport24.ru вчера в 10:28

Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренер «Рубина» Роман Шаронов оштрафован за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера, хотя он таковым не является. Также подвергся санкциям и сам клуб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Отныне в режиме полного молчания: «Рубин» и Шаронова оштрафовали на 1,2 миллиона

БИЗНЕС Online00:50

«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысяч

Sport24.ruвчера в 10:28

Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, «Рубин» — на 1 миллион

Спорт-Экспрессвчера в 10:22

КДК оштрафовал Шаронова на 200 тысяч, «Рубин» – на 1 миллион рублей

Sports.ruвчера в 10:35

«Рубин» оштрафован за выполнение Шароновым обязанностей главного тренера

РИА Новостивчера в 10:30

«Рубин» наказан за демонстративное исполнение Шароновым обязанностей наставника

Чемпионатвчера в 10:23

КДК РФС оштрафовал Шаронова на 200 тыс. рублей, «Рубин» - на 1 млн

ТАССвчера в 10:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия

Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 03:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 02:50
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Футбол

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочки

Обновлено в 01:57
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Общество

Рождаемость в России резко упала

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 07:27
Технологии

Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Обновлено вчера в 13:58
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено вчера в 10:43
Транспорт

Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной

Обновлено вчера в 17:43
Интернет

Google не пускает на сайты каждого второго пользователя

Безрезультатный поиск Google лишает сайты более половины посетителей — поисковик показывает слишком много информации с различных сайтов прямо в результатах поиска, что избавляет пользователей от необходимости переходить на сами сайты.
Обновлено в 03:23
Общество

В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено 13 августа в 23:35
Авто

Гиперкары Koenigsegg будет рисовать российский дизайнер

Александр Селипанов назначен директором по дизайну шведского бренда и шеф-дизайнером новой компании RAW Design House, которая будет оказывать услуги по дизайну избранным клиентам Koenigsegg.
Обновлено вчера в 09:52
Кино

Звезда Disney начала снимать порно

Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла фильм для взрослых – порноверсию "Ромео и Джульетты".
Обновлено в 01:08
Интернет

«Одноклассники» запустили поиск друзей с распознаванием лиц

Новая функция работает на основе технологии распознавания лиц, запущенной «Одноклассниками» в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено вчера в 11:22
Музыка

В Чечне стартует фестиваль памяти Муслима Магомаева

«Целью фестиваля является популяризация музыкального искусства, сохранение и развитие национальных культурных традиций народов России, а также популяризация творчества Магомаева», — рассказали в Минкультуры Чечни.
Обновлено в 02:14
Авто

Kia показала внедорожник Kia Mohave новой генерации

На странице в Facebook южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые официальные изображения нового внедорожника Mohave 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 02:24
Транспорт

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено 13 августа в 07:59
Общество

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Происшествия

В Перми столкнулись автобус и трамвай

В Перми утром 15 августа в Индустриальном районе произошла авария с участием корпоративного автобуса и трамвая, который следовал по маршруту № 11.
Обновлено в 03:16
Здоровье

В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при министерстве здравоохранения назвали самые распространенные заболевания среди учеников российских школ, сообщает RT.
Обновлено в 02:15
Экономика

Кобылкин назвал сумму частных инвестиций на геологоразведку Арктики

Минприроды России разработало проект программы геологоразведки арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути.
Обновлено в 01:51
Хоккей

Быков: Панарин всегда будет говорить то, что думает

Правду говорят лишь люди, уверенные в себе.
Обновлено в 03:28
Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное