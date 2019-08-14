Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренер «Рубина» Роман Шаронов оштрафован за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера, хотя он таковым не является. Также подвергся санкциям и сам клуб.

«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысяч

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