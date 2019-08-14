Футбол

«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысячSport24.ru 10:28

Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренер «Рубина» Роман Шаронов оштрафован за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера, хотя он таковым не является. Также подвергся санкциям и сам клуб.
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«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей, Шаронов — на 200 тысяч

Sport24.ru10:28

«Рубин» наказан за демонстративное исполнение Шароновым обязанностей наставника

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КДК РФС оштрафовал Шаронова на 200 тыс. рублей, «Рубин» - на 1 млн

ТАСС10:35

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РИА Новости10:30

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Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, «Рубин» — на 1 миллион

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