Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний НовгородRT на русском 06:19
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
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Футбольный клуб "Рубин" проведет первый домашний матч сезона с грозненским "Ахматом" на стадионе "Центральный" в Казани, арена будет готова к игре, заявили РИА Новости в пресс-службе казанцев.РИА Новости02:52
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«Р-Спорт»: «Рубин» проведет матч с «Ахматом» и всю первую часть сезона стадионе «Центральный»
Спорт БИЗНЕС Online05:25
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