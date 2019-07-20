Футбольный клуб "Рубин" проведет первый домашний матч сезона с грозненским "Ахматом" на стадионе "Центральный" в Казани, арена будет готова к игре, заявили РИА Новости в пресс-службе казанцев.

с чего всё началось

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.

Спорт день за днем

«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

Политика МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Происшествия В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.

Общество Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.

Политика Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400 Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.

Кино Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети Американская развлекательная компания Netflix представила первый тизер сериала «Ведьмак», который был снят по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Экономика РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Политика В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".

Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Космос CNN: США проигрывают космическую гонку Американский эксперт по космическим системам Чарльз Бимс заявил, что Соединенные Штаты проигрывают вторую космическую гонку.

Футбол «Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ «Химки» на выезде разгромили «Текстильщик» в матче 3-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Футбол «Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».

Авто В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Армия и оружие ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.

Спорт Софья Великая вышла в финал чемпионата мира по фехтованию Олимпийская чемпионка, 7-кратная чемпионка мира по фехтованию на саблях Софья Великая вышла в финал чемпионата мира, проходящего в Будапеште.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.