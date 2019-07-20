Футбол

«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний НовгородRT на русском 06:19

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
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«Рубин» проведет первый домашний матч сезона на стадионе «Центральный»

Футбольный клуб "Рубин" проведет первый домашний матч сезона с грозненским "Ахматом" на стадионе "Центральный" в Казани, арена будет готова к игре, заявили РИА Новости в пресс-службе казанцев.
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