Футбол

«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний НовгородЧемпионат 04:28

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе «Центральный». Пресс-служба казанцев опровергла информацию о переносе матча в Нижний Новгород, о которой сообщалось в издании «БИЗНЕС Online».
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«Рубин» проведет первый домашний матч сезона на стадионе «Центральный»

Футбольный клуб "Рубин" проведет первый домашний матч сезона с грозненским "Ахматом" на стадионе "Центральный" в Казани, арена будет готова к игре, заявили РИА Новости в пресс-службе казанцев.
РИА Новости02:52

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Глава РПЛ опроверг перенос матча «Рубин» — «Ахмат» в Нижний Новгород

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«Р-Спорт»: «Рубин» проведет матч с «Ахматом» и всю первую часть сезона стадионе «Центральный»

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«Рубин» проведет первый домашний матч сезона на стадионе «Центральный»

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Спорт-Экспресс03:40

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