Футбол
News.ru«Рубин» опроверг информацию о переходе Сорокина в «Краснодар»
Казанский футбольный клуб «Рубин» не подтвердил информацию о договорённости с «Краснодаром» по переходу защитника Егора Сорокина. В настоящий момент Егор Сорокин — игрок «Рубина», — сказали РИА Новости в пресс-службе команды.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Транспорт
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Баскетбол
Россия победила Испанию в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2019
Спорт-Экспресс 09:41
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска
Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.
РБК 07:21
Футбол
ЦСКА почтил память погибшего 18 лет назад Перхуна
Московский ЦСКА почтил память бывшего игрока клуба - Сергея Перхуна.
Газета.Ru 09:51
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле сняли пародию на «благословение» Лободы
Максим Галкин, муж Примадонны, выложил в Сеть новый ролик, на котором на фоне заката в Юрмале Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пытаюсь спародировать сцену, которая произошла между Аллой Борисовной и Лободой.
NewInform 09:31
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию с сенаторами США
На брифинге Мария Захарова прокомментировала ситуацию с американскими сенаторами.
The Moscow Post 09:36
Авто
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском 05:27
Экономика
Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Экономика
Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
News.ru вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика
Зеленский высказался за присоединение США к «нормандскому формату»
Во время встречи Зеленский выступил с официальным обращением, в котором высказал пожелание о присоединении США к переговорам в «нормандском формате».
Военное дело 09:20
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Здоровье
Минздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле
"Локальным" случаем с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле занимаются не только местные руководители, но и Минздрав России.
Российская газета 08:37