Футбол

«Рубин» определился с кандидатами на замену БердыевуSportbox.RU 04:19

Игорь Черевченко из «Арсенала» и Рашид Рахимов из «Ахмата» могут занять пост главного тренера «Рубина» в случае ухода Курбана Бердыева. Отмечается, что казанский клуб пригласит опытного специалиста из РПЛ, если CAS сократит отстранение «Рубина» из еврокубков с двух лет до одного года.
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с чего всё началось

Кто возглавит «Рубин» в случае ухода Бердыева? Есть пять кандидатов

Если Бердыев уйдет, в выборе нового тренера клуб будет отталкиваться от решения спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу об исключении «Рубина» из еврокубков на два сезона.
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СМИ: Рахимов и Черевченко – в списке кандидатов на пост главного тренера «Рубина»

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Кто займет место Бердыева? В топ-5 – «свои» и «приглашенные звезды»

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Черевченко или Рахимов могут возглавить «Рубин»

Sports.ru06:11

Кто возглавит «Рубин» в случае ухода Бердыева? Есть пять кандидатов

Спорт БИЗНЕС Online01:45

«Рубин» определился с кандидатами на замену Бердыеву

Матч ТВ04:19
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Происшествия

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В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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Спорт

Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова

Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
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Политика

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Обновлено в 17:07
Экономика

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

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Хоккей

Тренер канадцев признался, что не удивлен поражению сборной России

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо высказался о поражении команды России в полуфинальном поединке с финнами.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие

Самолёты Ан-32 ВВС Индии перешли на биотопливо

Топливо для самолетов Ан-32 ВВС Индии будет содержать в себе 10% битоплива, которое производится из нескольких видов семян и плодов растений, которые распространены в Индии.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Авто

Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza

Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка

Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»

Обновлено в 11:24
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
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Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

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Обновлено в 07:12
Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Обновлено в 16:45
Происшествия

На Науки молодой водитель сбил подростка. Юноша выходил из трамвая

Как сообщает региональное управление ГИБДД, школьник выходил из трамвая на перекрёстке проспекта Науки и улицы Обручевых.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
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Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Футбол

Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»

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Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Политика

Госдеп призвал обсудить отставку Мадуро во время переговоров в Осло

США призывают представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе предстоящих переговоров в Осло обсудить условия отставки действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:24
Хоккей

Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

Сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счётом 5:1 и завтра сыграет с Финляндией за золото.
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Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Рашид Маматкулович Рахимов
Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Ахмата».
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