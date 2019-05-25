Футбол
«Рубин» определился с кандидатами на замену БердыевуSportbox.RU 04:19
Игорь Черевченко из «Арсенала» и Рашид Рахимов из «Ахмата» могут занять пост главного тренера «Рубина» в случае ухода Курбана Бердыева. Отмечается, что казанский клуб пригласит опытного специалиста из РПЛ, если CAS сократит отстранение «Рубина» из еврокубков с двух лет до одного года.
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с чего всё началось
Если Бердыев уйдет, в выборе нового тренера клуб будет отталкиваться от решения спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу об исключении «Рубина» из еврокубков на два сезона.Спорт БИЗНЕС Online01:45
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