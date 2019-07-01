Футбол
«Рубин» официально арендовал Маркова у «Динамо»Спорт БИЗНЕС Online 09:39
«Рубин» сообщил о договорённости с московским «Динамо» о переходе нападающего Евгения Маркова на правах аренды. Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на год. В «Рубине» Марков будет выступать под 20-м номером.
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Происшествия
Таксист-отравитель задержан в Москве
В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
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Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения
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Общество
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Армия и оружие
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Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
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Происшествия
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Общество
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Авто
Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке
Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его отличительной чертой стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
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Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Смерть из тарелки. 9 экзотических блюд, которые могут убить
Обновлено в 17:12
Политика
В Ливии сообщили о задержании двух россиян
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила в пятницу, 5 июля, о задержании в мае двух россиян за «попытку повлиять на предстоящие в стране выборы».
Обновлено в 13:07
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Игры
CD Project Red рассказала о «прокачке» владения оружием в духе The Elder Scrolls
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Шоу-бизнес
Баста: «Рождение дочерей – лучшее, что я сделал в жизни»
Рэпер считает главным достижением рождение дочерей, в воспитании которых участвует наравне с избранницей.
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Политика
Путин и Папа Римский обсудили сохранность христианских святынь в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе аудиенции президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили все аспекты сирийского вопроса, в том числе уделили особое внимание теме сохранности христианских святынь в Сирии.
Обновлено в 05:25
Музыка
Джоан Баэз выступила в Монтрё
Джоан Баэз выступила в Монтрё На Montreux Jazz Festival в зале Auditorium Stravinski выступила американская фолк-певица, соратница Боба Дилана и участница фестиваля в Вудстоке Джоан Баэз.
Обновлено в 18:08
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
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Политика
Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы
Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
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Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32