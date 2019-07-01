Футбол

«Рубин» официально арендовал Маркова у «Динамо»Спорт БИЗНЕС Online 09:39

«Рубин» сообщил о договорённости с московским «Динамо» о переходе нападающего Евгения Маркова на правах аренды. Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на год. В «Рубине» Марков будет выступать под 20-м номером.
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Марков: моя задача в «Рубине» — забивать в каждом матче

Чемпионат17:19

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Советский спорт09:59

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Спорт-Экспресс09:41

«Рубин» арендовал Евгения Маркова

Soccer.ru09:39

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Матч ТВ09:51

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Sportbox.RU09:51

«Рубин» официально арендовал Маркова у «Динамо»

Спорт БИЗНЕС Online09:39
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Происшествия

Таксист-отравитель задержан в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено в 09:14
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

Обновлено в 08:14
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Политика

Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 04:33
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Обновлено в 16:36
Происшествия

Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения

Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.
Обновлено в 14:46
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

Вавилон включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии

В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
Обновлено в 17:44
Происшествия

В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети

Обновлено в 15:54
Политика

В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы

Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге

Погибли 14 членов экипажа, в числе которых семь капитанов первого ранга и два героя России.
Обновлено в 02:50
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Авто

Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке

Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его отличительной чертой стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:09
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Смерть из тарелки. 9 экзотических блюд, которые могут убить

Обновлено в 17:12
Политика

В Ливии сообщили о задержании двух россиян

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила в пятницу, 5 июля, о задержании в мае двух россиян за «попытку повлиять на предстоящие в стране выборы».
Обновлено в 13:07
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Игры

CD Project Red рассказала о «прокачке» владения оружием в духе The Elder Scrolls

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Баста: «Рождение дочерей – лучшее, что я сделал в жизни»

Рэпер считает главным достижением рождение дочерей, в воспитании которых участвует наравне с избранницей.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля

Обновлено в 07:50
Политика

Путин и Папа Римский обсудили сохранность христианских святынь в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе аудиенции президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили все аспекты сирийского вопроса, в том числе уделили особое внимание теме сохранности христианских святынь в Сирии.
Обновлено в 05:25
Музыка

Джоан Баэз выступила в Монтрё

Джоан Баэз выступила в Монтрё На Montreux Jazz Festival в зале Auditorium Stravinski выступила американская фолк-певица, соратница Боба Дилана и участница фестиваля в Вудстоке Джоан Баэз.
Обновлено в 18:08
Авто

В России стартовали продажи нового Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:22
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
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