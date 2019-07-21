Футбол

«Рубин» одолел московское «Динамо» не числом, а умениемИА DixiNews // Новости Казани 02:05

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
«Рубин» действительно заслужил победу во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ), буквально вырвал её в выездном матче с «Динамо», который закончился со счётом 0:1 в пользу казанского клуба.
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