Футбол

«Рубин» обыграл «Ростов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:29

Рубин — Ростов
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
8′
Роман Еременко
66′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Бактиер Зайнутдинов
74′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Зуев
75′
Алексей Ионов
Ивелин Попов
83′
Роман Еременко
89′
Роман Еременко
Владимир Гранат
Владислав Пантелеев
90′+1′
"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Казанский клуб набрал 27 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице, дончане с таким же количеством баллов расположились на 10-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России

Советский спорт06:37

«Рубин» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве и догнал соперника в турнирной таблице

Sport24.ru06:25

«Рубин» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс06:29

«Рубин» одолел «Ростов» в матче молодёжного первенства

Чемпионат06:25

Молодёжка «Рубина» была сильнее ростовчан

Евро-футбол.ру06:35

Молодежка «Рубина» обыграла сверстников из «Ростова»

Sportbox.RU06:25

Молодежка «Рубина» обыграла сверстников из «Ростова»

Матч ТВ06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика

Националисты забросали плюшевыми свиньями администрацию Порошенко

Обновлено в 09:40
Спорт

Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

Обновлено в 09:35
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Рубином»

Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0. Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Протестующих в Париже разгоняют водометами

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Хоккей

«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" на своем льду обыграли уфимский "Салават Юлаев" во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 10:57
Политика

Глава Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался показать Порошенко

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал фотографию из рук мужчины, пытавшегося показать снимок президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 08:37
Политика

В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого»

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В московской квартире, где нашли брошенную девочку, были вода и свет

Квартира на Ленинградском проспекте в Москве, в которой на прошлой неделе нашли брошенную 5-летнюю девочку, не была отключена от коммуникаций, хотя долг по оплате услуг ЖКХ превышал 600 тысяч рублей.
Обновлено в 10:30
Политика

Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ

«Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Красноярске задержаны экс-редактор и глава интернет-газеты

28-летний Натаров был задержан правоохранителями по обвинению в мошенничестве накануне.
Обновлено в 11:40
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Политика

Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Политика

Песков не исключил встречи Путина с Мариани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
Обновлено в 09:47
Политика

Порошенко обещал делать жизнь украинцев лучше с каждым месяцем

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что жители страны каждый месяц будут чувствовать улучшения в жизни начиная с 2019 года.
Обновлено в 11:19
Интернет

В Telegram произошел технический сбой

В Telegram произошел сбой в работе, сообщается 16 марта на официальной странице мессенджера в Twitter.
Обновлено в 10:28
Хоккей

«Барыс» сравнял счет в серии с «Авангардом»

"Барыс" обыграл "Авангард" (4:2) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал равным - 1-1.
Обновлено в 09:17
Музыка

Вайкуле раскритиковала музыкальные способности Бузовой

Обновлено в 07:32
Спорт

Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте на 1,4 километра свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В сети найдено видео с пролетающим метеоритом над Красноярском

В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.
Обновлено в 11:29
Политика

Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком — 2»

Евродепутат от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью польскому изданию Newsweek заявил, что у ЕС есть инструменты для борьбы с "Северным потоком — 2".
Обновлено в 09:40
Политика

Порошенко поручил провести аудит «Укроборонпрома» из-за хищений

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину провести публичный аудит "Укроборонпрома" до 16 апреля, передает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В работе столичных радиостанций произошли перебои из-за обрыва кабеля

Строители оборвали кабель в районе Останкино, в связи с чем ненадолго прерывалось вещание столичных радиостанций.
Обновлено в 11:22
Политика

В Крыму развернули самый большой российский флаг

Самый большой российский триколор, внесенный в Книгу рекордов России, развернули на горе Гасфорта под Севастополем, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Австралийский подросток бросил яйцо в сенатора из-за слов о мигрантах

Подросток разбил яйцо об голову австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, видео инцидента опубликовал журналист Брайан Тайлер Коэн 16 марта в Twitter.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Школьник приютил более двухсот найденных на помойке летучих мышей

Одиннадцатиклассник Константин Козюбра из города Волжский Волгоградской области приютил 203-х летучих мышей, которых кто-то выбросил на мусорку в Волгограде.
Обновлено в 10:29
Общество

В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное