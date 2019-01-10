Футбол

«Рубин» одобряет возможный перенос матча за Кубок России
Soccer.ru
07:40

Пресс-служба "Рубина" сообщает, что клуб не возражает против возможного переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России. Матчи Кубка России переносятся из-за погодных условий.
Soccer.ru07:40
с чего всё началось

Три ответных четвертьфинала Олимп-Кубка России могут быть перенесены с февраля на весну

Три из четырех ответных четвертьфинальных матчей Олимп-Кубка России могут быть перенесены с конца февраля на более поздний срок. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги, исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс05:44

Подробнее о событии

РФС прорабатывает вопрос переноса матчей Кубка России с февраля на весну

РИА Новости08:12

«Рубин» одобряет возможный перенос матча за Кубок России

Soccer.ru07:40

Четвертьфиналы Кубка России перенесены с февраля на весну

Вести.Ru06:55

Кубок России по футболу захотели отложить

News.ru06:15

«Урал» будет готов принять матч 1/4 финала Олимп - Кубка России со «Спартаком» в феврале

ТАСС07:16

Три ответных четвертьфинала Олимп-Кубка России будут перенесены с февраля на весну

Спорт-Экспресс05:11

РФС может перенести три ответных матча 1/4 финала Кубка России

Бомбардир.ру07:05
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Футбол

Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба

По информации Bild, Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с Порту (1:3).
Обновлено в 12:55
Футбол

Игрок «Краснодара-2» перешел в чешский клуб

Защитник "Краснодара-2" Алексей Татаев оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в чешском клубе "Млада Болеслав", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:17
Футбол

РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС

Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:05
Футбол

Кудряшов расторг контракт с «Рубином»

Обновлено в 10:08
Футбол

Зиньковский перешел в «Крылья Советов»

Полузащитник клуба "Чертаново" Антон Зиньковский переходит в "Крылья Советов".
Обновлено в 04:16
Футбол

Ибаи Гомес вернулся в «Атлетик»

Обновлено в 07:39
Футбол

Сарри имеет конфликт с Грановской

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри имеет конфликт с директором клуба Мариной Грановской.
Обновлено в 12:07
Футбол

Ролан Гусев стал тренером в академии ЦСКА

Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год и вместе с командой стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Химки» проиграли на выезде «Анадолу Эфес» в Евролиге

В 19-м туре Евролиги Анадолу Эфес 18 января сыграет дома с Дарушафакой, а Химки 17 января сыграют в гостях с Олимпиакосом.
Обновлено в 13:42
Футбол

Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды

Обновлено в 05:11
Футбол

Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии

Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте.
Обновлено в 07:52
Футбол

«Вест Хэм»: «Арнаутович не продается»

«Вест Хэм» не намерен вести переговоры о продаже нападающего Марко Арнаутовича.
Обновлено в 13:10
Футбол

Мхитарян может перейти в «Зенит»

Обновлено в 09:59
Футбол

Герц: «С удовольствием присоединился бы к „Спартаку“»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Герц, выступающий в словацком клубе "ДАК 1904" на правах аренды, прокомментировал слухи, связывающие его с московским "Спартаком".
Обновлено в 11:41
Футбол

«Валенсия» подтвердила, что Батшуайи досрочно вернется в «Челси»

Спортивный директор «Валенсии» Матеу Алемани сообщил, что ведутся переговоры о досрочном расторжении арендного соглашения нападающего Миши Батшуайи, правами на которого владеет «Челси».
Обновлено в 11:07
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