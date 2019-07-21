Сегодня во втором туре чемпионата России по футболу «Рубин» одержал победу над московским «Динамо» на «ВТБ Арене», с 36-й минуты играя в меньшинстве. Уже в компенсированное время победный гол забил Бека Микелтадзе.

«Рубин» одержал победу над «Динамо», играя в меньшинстве

Общество Зампред правительства Сахалинской области уволен за драку в кафе Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал увольнение сотрудника, написав в своём Telegram-канале, что членов правительства Сахалинской области «должны отличать высокие моральные качества».

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу, постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Авто Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Происшествия В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.

Политика В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

Футбол ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом» Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».

Финансы Три центробанка определят дальнейший курс рубля "Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.

Путешествия Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Общество Более 700 жителей Новосибирской области пожаловались на задымленность Более 700 звонков с жалобами на задымленность поступили в выходные дни от жителей Новосибирской области, ухудшения самочувствия людей не выявлено, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.

Происшествия В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.

Футбол Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.

Наука Раскрыт способ хорошо выспаться Принятие горячей ванны до отхода ко сну позволит быстрее уснуть и лучше выспаться.

Политика Вакарчук ответил на предложение Зеленского Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Авто Кроссовер Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии Примечательно, официальный дебют французской новинки Renault Triber на автосалоне в Нью-Дели прошел буквально несколько месяцев назад, однако разработчикам оказалось достаточно времени для поступления новинки в продажу.

Армия и оружие Корабли Индии и Китая примут участие в параде в День ВМФ РФ В целом к военно-морским парадам, которые пройдут в России в День ВМФ, планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Происшествия Пираты напали на южнокорейское судно вблизи Сингапурского пролива Пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Бусана.