Футбол

«Рубин» с минимальным счётом победил «Ахмат» в третьем туре РПЛRT на русском 14:56

Казанский «Рубин» на своём поле одержал победу над «Ахматом» из Грозного в заключительном поединке программы третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Поединок, проходивший на стадионе «Центральный» в Казани, завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче чемпионата России

РИА Новости15:01

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» благодаря голу Кьяртанссона

Чемпионат14:55

Давиташвили назван лучшим игроком матча «Рубин» — «Ахмат»

Матч ТВ15:24

Давиташвили назван лучшим игроком матча «Рубин» — «Ахмат»

Sportbox.RU15:24

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» и стал третьим

Советский спорт14:55

Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»

Спорт-Экспресс15:15

Рубин - Ахмат ~ прогноз на заключительный матч третьего тура РПЛ: чем закончится битва в Казани?

Sport-placeвчера в 02:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Футбол

«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»

В последнем матче пятого тура ФНЛ Армавир дома поделил очки со Спартаком-2. Хозяева забили первыми на 20 минуте отличился Амур Калмыков.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле

В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Хоккей

Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»

Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
Обновлено в 15:17
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Общество

В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

Абсолютный рекорд летних температур, когда-либо регистрировавшихся в Соединенном Королевстве, был зафиксирован в четверг, 25 июля, в Ботаническом саду Кембриджа.
Обновлено в 12:49
Космос

Старт ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на август

Обновлено 27 июля в 13:59
Наука

В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра

Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.
Обновлено в 09:03
Политика

МИД РФ осудил США за слом урегулирования на Ближнем Востоке

МИД России подчеркнул позицию США на слом международно-правовой базы по вопросу урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального

Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.
Обновлено вчера в 19:19
Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Футбол

«Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» Дармиана

По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика

Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России

Представители Комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Америки по международным делам призвали президента страны Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции.
Обновлено в 15:09
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Политика

Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59
Происшествия

ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Космос

Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео

Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое военнослужащих США

Обновлено в 14:15
Политика

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Политика

Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит

Обновлено в 11:03
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Наука

Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Политика

Украина готовится к отключению от транзита российского газа

Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

Google раскрыла важную функцию Pixel 4

Google на улицах американских городов тестирует новую функцию для своего будущего смартфона в лице Pixel 4. Речь идет о разблокировке устройства по лицу его владельца.
Обновлено в 14:37
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное