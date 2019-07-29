Казанский «Рубин» на своём поле одержал победу над «Ахматом» из Грозного в заключительном поединке программы третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Поединок, проходивший на стадионе «Центральный» в Казани, завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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«Рубин» с минимальным счётом победил «Ахмат» в третьем туре РПЛ

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