Футбол

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛREGNUM 15:06

Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Как «Рубин» дожал «Ахмат» - 1:0: классный гол Кьяртанссона в матче 3-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru15:14

Рубин - Ахмат ~ прогноз на заключительный матч третьего тура РПЛ: чем закончится битва в Казани?

Sport-placeвчера в 02:13

Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»

Спорт-Экспресс15:15

Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС14:57

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» и стал третьим

Советский спорт14:55

Кьяртанссон: хотелось забить больше, но рад, что «Рубину» удалось победить

Чемпионат16:05

Обзор матча Рубин - Ахмат 29 июля 2019: видео гола, счет, статистика

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)15:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:23, Вашингтон
Гаджеты

Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android

На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Происшествия

Директора ФБК Жданова арестовали на 15 суток

Директора ФБК Ивана Жданова Зеленоградский районный суд арестовал на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста.
Обновлено в 14:57
Космос

Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе

Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено вчера в 05:48
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров вредным

Обновлено в 07:30
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Наука

Пищевая добавка сделает любых кошек гипоаллергенными

По оценкам ученых, до 20 процентов людей страдают от аллергии на кошек, в 95 процентах случаев она вызывается контактом именно с Fel d1.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое военнослужащих США

Обновлено в 14:15
Происшествия

Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Игры

IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP

Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Политика

Украина планирует возобновить газовые переговоры с Россией

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Украине хотят ввести санкции на Крымский мост.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Индия закупает в РФ ракеты «воздух-воздух» для истребителей Су-30МКИ

Обновлено в 15:46
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика

В Крыму оценили отказ Украины подавать воду в Крым

Власти Украины страдают "алогизмами", отказываясь подавать воду в Крым, но продолжая говорить, что в Крыму живут украинские граждане, заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество

Петербуржцы поймали двойную радугу

Вечером на небе Северной столицы появилась разноцветная двойная радуга. Природное явление подняло настроение жителям города .
Обновлено в 14:02
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное