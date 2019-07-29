Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.

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«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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