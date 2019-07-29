Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛREGNUM 15:06
Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.
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Обзор матча Рубин - Ахмат 29 июля 2019: видео гола, счет, статистика
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)15:35
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Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
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Люди постоянно обращают внимание на необоснованный, по их мнению, рост тарифов ЖКХ, сказал руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву президент России Владимир Путин.
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Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
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