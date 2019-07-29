Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Экономика Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28% Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.

Политика Путин спустился на дно Финского залива в батискафе Президент РФ Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива.

Кино Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.

Авто Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.

Происшествия Американский военный пытался провезти ракетную установку как сувенир В багаже пассажира в аэропорту американского города Балтимора нашли ракетную установку, пишет в понедельник, 29 июля, ABC News.

Общество Больше половины россиян не хотят переходить на электронные паспорта Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.

Экономика Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.

Экономика Российские компании показали существенный рост финансовых результатов Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.

Политика Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.

Политика В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.

Здоровье В Нижневартовске из-за вспышки менингита закрыли детский лагерь В Роспотребнадзоре Югры отметили, что менингит обнаружен в детском палаточном лагере, который находится на базе отдыха «Радуга».

Наука Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Политика Путин попросил ФАС еще раз проверить рост тарифов ЖКХ Люди постоянно обращают внимание на необоснованный, по их мнению, рост тарифов ЖКХ, сказал руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву президент России Владимир Путин.

Автоспорт Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.

Политика Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400 В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Здоровье 5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.