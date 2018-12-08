Футболисты казанского "Рубина" победили санкт-петербургский "Зенит" в гостевом матче 17-го тура молодежного первенства России. Игра, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу казанцев. Единственный мяч на 57-й минуте забил Георгий Базаев.

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