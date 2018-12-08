Футбол

«Рубин» обыграл «Зенит» в матче молодежного первенства
РИА Новости
06:11

Зенит — Рубин
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Футболисты казанского "Рубина" победили санкт-петербургский "Зенит" в гостевом матче 17-го тура молодежного первенства России. Игра, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу казанцев. Единственный мяч на 57-й минуте забил Георгий Базаев.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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