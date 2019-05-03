Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛГазета.Ru 11:32

Рубин — Оренбург
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
27′
Денис Попович
Ибрагим Цаллагов
31′
Михаил Сиваков
35′
45′
Андрей Малых
46′
Никита Маляров
Рикарду Алвеш
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
69′
76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Полоз
77′
81′
Вадим Афонин
Артем Галаджан
Данил Степанов
Игорь Калинин
84′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
87′
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0. Сначала в свои ворота мяч срезал защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков, а затем Дмитрий Полоз реализовал пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Первая победа в 2019 году: «Рубин» наконец проснулся после зимней спячки

Татар-информ11:38

«Рубин» прервал серию без побед из 8 матчей в РПЛ, обыграв «Оренбург»

Чемпионат11:23

«Рубин» дома победил «Оренбург»

Матч ТВ11:27

«Рубин» обыграл «Оренбург» и одержал первую победу в РПЛ за последние восемь матчей

Советский спорт11:32

Бердыев прагматичнее Федотова. «Рубин» обыграл «Оренбург»

Спорт-Экспресс12:00

Башкиров: «„Рубин“ обыграл „Оренбург“ за счет командных действий, терпения и характера»

Sport24.ru12:11

ФК «Оренбург» в гостях сыграет с «Рубином»

56orb.ruвчера в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика

Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена

Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Здоровье

Врачи рекомендуют москвичам не переусердствовать на дачных огородах

Врач терапевт Марина Анисимова порекомендовала не переусердствовать, работая на огородах.
Обновлено в 07:11
Хоккей

Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией

С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 11:54
Политика

Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

В МВД ДНР изменили процедуру оформления гражданства России

«Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:34
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 07:05
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Авто

Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.
Обновлено в 06:41
Политика

Рудяков пояснил, чем обернется для Украины выдача ее жителям паспортов других стран

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса.
Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс

Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Ребенка заставили целовать землю в детском саду Краснодара

В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли.
Обновлено 01 мая в 16:20
Политика

В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

В заявлении группы, распространенном в пятницу на сайте Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), отмечается, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление.
Обновлено в 09:09
Наука

Рак развивается из-за водопроводной воды

По исследованию 47% случаев заболевания раком вызвал мышьяк в воде, треть диагнозов – побочный эффект от обработки воды, 16% — 6-валентный хром.
Обновлено в 11:30
Игры

В Мировой зал славы видеоигр вошли Mortal Kombat и «Косынка»

Мировой зал славы видеоигр пополнился культовыми играми «Косынка» от Microsoft и Mortal Kombat.
Обновлено в 10:41
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Происшествия

На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки

Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.
Обновлено в 11:34
Наука

В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Хоккей

Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

Обновлено в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное