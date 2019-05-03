«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛГазета.Ru 11:32

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0. Сначала в свои ворота мяч срезал защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков, а затем Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

Политика Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".

Армия и оружие Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР «Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.

Шоу-бизнес Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.

Здоровье Врачи рекомендуют москвичам не переусердствовать на дачных огородах Врач терапевт Марина Анисимова порекомендовала не переусердствовать, работая на огородах.

Хоккей Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.

Политика Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка» Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Политика В МВД ДНР изменили процедуру оформления гражданства России «Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения», — говорится в сообщении.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Авто Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.

Кино Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.

Общество Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте» Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".

Политика В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.

Политика Рудяков пояснил, чем обернется для Украины выдача ее жителям паспортов других стран Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Общество Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Происшествия Ребенка заставили целовать землю в детском саду Краснодара В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли.

Политика В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению В заявлении группы, распространенном в пятницу на сайте Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), отмечается, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление.

Наука Рак развивается из-за водопроводной воды По исследованию 47% случаев заболевания раком вызвал мышьяк в воде, треть диагнозов – побочный эффект от обработки воды, 16% — 6-валентный хром.

Игры В Мировой зал славы видеоигр вошли Mortal Kombat и «Косынка» Мировой зал славы видеоигр пополнился культовыми играми «Косынка» от Microsoft и Mortal Kombat.

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Происшествия На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.