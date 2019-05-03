«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию без победKazanfirst.ru 11:45

«Рубин» прервал восьмиматчевую серию без побед и наконец-то выиграл на своем поле.

«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию без побед

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