Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию без победKazanfirst.ru 11:45

Рубин — Оренбург
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
27′
Денис Попович
Ибрагим Цаллагов
31′
Михаил Сиваков
35′
45′
Андрей Малых
46′
Никита Маляров
Рикарду Алвеш
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
69′
76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Полоз
77′
81′
Вадим Афонин
Артем Галаджан
Данил Степанов
Игорь Калинин
84′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
87′
«Рубин» прервал восьмиматчевую серию без побед и наконец-то выиграл на своем поле.
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