Футбол
«Рубин» обыграл «Динамо», играя в меньшинстве с первого таймаVprognoze.ru 17:09
|3′
Евгений Башкиров
|37′
Евгений Башкиров
|46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
|46′
|46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
|58′
|63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
|68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
|68′
|70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
|72′
|77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
|82′
|90′+1′
Хвича Кварацхелия
|90′+3′
Вячеслав Подберезкин
|90′+3′
Бека Микельтадзе
|90′+5′
Юрий Дюпин
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
7
Кардозу
8
Панченко
11
Шиманьский
77
Каборе
22
Жоаозиньо
99
Шейдаев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
6
Башкиров
21
Кварацхелия
26
Микельтадзе
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
«Рубин» в меньшинстве одолел «Динамо» в поединке чемпионата России. Встреча 2-го тура состоялась в Москве и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. «Рубин» в первом тайме остался в меньшинстве. На 3-й минуте полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров получил желтую карточку.
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