Футбол

«Рубин» обыграл «Динамо», играя в меньшинстве с первого таймаVprognoze.ru 17:09

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
«Рубин» в меньшинстве одолел «Динамо» в поединке чемпионата России. Встреча 2-го тура состоялась в Москве и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. «Рубин» в первом тайме остался в меньшинстве. На 3-й минуте полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров получил желтую карточку.
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