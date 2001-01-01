Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛКоммерсантъ 09:15
Футболисты казанского «Рубина» победили тульский «Арсенал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Евгений Марков (72).
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