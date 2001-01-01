Футбол

«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу МарковаНева Спорт 09:14

Рубин — Арсенал (Тула)
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
61′
Георгий Костадинов
Сергей Ткачев
Камиль Закиров
Бека Микелтадзе
63′
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
69′
Евгений Марков
72′
74′
Виктор Альварес
Филип Уремович
77′
84′
Гия Григалава
84′
Евгений Луценко
Ламек Банда
Бека Микелтадзе
89′
Евгений Башкиров
Константин Плиев
90′+1′
В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский "Рубин" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий "Рубина" Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
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