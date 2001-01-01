Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу МарковаНева Спорт 09:14
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
|61′
Георгий Костадинов
Сергей Ткачев
Камиль Закиров
Бека Микелтадзе
|63′
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
|69′
Евгений Марков
|72′
|74′
Виктор Альварес
Филип Уремович
|77′
|84′
Гия Григалава
|84′
Евгений Луценко
Ламек Банда
Бека Микелтадзе
|89′
Евгений Башкиров
Константин Плиев
|90′+1′
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
33
Данченко
80
Сорокин
5
Уремович
69
Степанов
20
Марков
26
Микелтадзе
10
Коновалов
3
Плиев
11
Давиташвили
8
Кьяртанссон
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
29
Банда
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский "Рубин" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий "Рубина" Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
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