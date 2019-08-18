В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский "Рубин" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий "Рубина" Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Шоу-бизнес В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Наука Названы последствия ядерной войны между РФ и США Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.

Футбол «Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского "Локомотива" на матч 6-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Динамо".

Наука Российские ученые нашли способ борьбы с раком легких Российские ученые сделали сенсационное открытие - они нашли, как можно остановить процесс развития рака легких.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Наука Инженеры из Нидерландов разработали уникальный двухвостый авиалайнер Конструкторы из Нидерландов представили новый проект, разработав уникальный двухвостый авиалайнер.

Армия и оружие Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку 16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Общество В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.

Космос В США построят самый большой роботизированный военный корабль ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.

Футбол Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Армия и оружие Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба и в настоящее время продолжает продвигаться на северо-запад от одного из крупнейших городов провинции Хан-Шейхуна.

Транспорт В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".

Происшествия ТРЦ «Океания» эвакуировали из-за угрозы взрыва Как уточнили в экстренных службах, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Авто Dongfeng запатентовал в России дешевый электрокроссовер Накануне в базе Федерального института промышленной собственности появилось изображение китайского электрического кроссовера Dongfeng Fengon E3.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Музыка Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.