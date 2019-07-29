Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» в заключительном матче 3-го тура РПЛРоссийская газета 15:29

Казанский "Рубин" дома переиграл "Ахмат" из Грозного в заключительном матче третьего тура РПЛ - 1:0. Матч прошел на стадионе "Центральный", а не на "Казань Арене". Причина - на основной арене казанцев состоится церемония открытия и закрытия чемпионата среди рабочих профессий World Skills.
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«Рубин» дома обыграл «Ахмат» и стал третьим

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Дороги из снега и льда появятся в России

Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
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Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport нового поколения появится в России после 2019 года.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
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Постпред президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что Киев в ближайшее время возобновит переговоры с Москвой о закупках и транзите газа.
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Тело российского боксера Максима Дадашева еще не отправили в Россию из-за сложностей с документами, сообщили ТАСС в Федерации бокса России.
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Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
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