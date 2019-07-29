Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» в третьем туре чемпионата РоссииНева Спорт вчера в 14:57
В Казани на стадионе «Центральный» завершился футбольный матч между «Рубином» и грозненским «Ахматом». Игра закончилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал нападающий Видар Кьяртанссон, отличившийся на 73-й минуте.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов
Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.
Обновлено в 00:30
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Финансы
Европе предрекли тяжелые времена
Как отмечает агентство, в первом квартале 2019-го экономика Европы росла на 0,4 процента.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено 28 июля в 22:15
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
Ученые рассказали о приносящем вред от секса возрасте
Как пояснили специалисты, интимные отношения в этом возрасте вредят мужскому сердцу, что увеличивает риск различных заболеваний.
Обновлено вчера в 20:29
Транспорт
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
Россияне используют устаревшие лекарства
Левомицетин обладает сильными побочными эффектами, поэтому медики советуют использовать современные лекарства.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
Обновлено вчера в 10:39
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Из-за сильных дождей в Забайкалье рухнул мост
Два села в Красночикойском районе Забайкальского края оказались отрезаны от внешнего мира после обрушения деревянного моста через реку Катанца.
Обновлено в 00:56
Политика
Власти Синьцзяна опровергли сообщения западных СМИ о «лагерях для уйгуров»
Как уточнил в ходе брифинга заместитель секретаря парткома, председатель СУАР Шохрат Закир, подобные центры в регионе созданы для достижения трех целей: обучения населения Синьцзяна законам КНР, китайскому языку, воспитания в нем правильного осознания понятия свободы религии.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Ранее — 13 июля — миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели еще одного американского военнослужащего, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Единоборства
Тело Дадашева не могут отправить в Россию из-за проблем с документами
Тело российского боксера Максима Дадашева еще не отправили в Россию из-за сложностей с документами, сообщили ТАСС в Федерации бокса России.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Шуньич: победа над «Уралом» крайне важна, впереди дерби со «Спартаком»
Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал победу команды над «Уралом» и поделился ожиданиями дерби со «Спартаком».
Обновлено вчера в 23:48
Общество
ПФР заставит россиян вернуть пенсию
В другом случае переплата может произойти из-за смерти иждивенца, за которого выплачивалась повышенная пенсия.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03