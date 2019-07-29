Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» в третьем туре чемпионата РоссииНева Спорт вчера в 14:57

В Казани на стадионе «Центральный» завершился футбольный матч между «Рубином» и грозненским «Ахматом». Игра закончилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал нападающий Видар Кьяртанссон, отличившийся на 73-й минуте.
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«Рубин» обыграл дома «Ахмат»

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