Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» в третьем туре чемпионата РоссииНева Спорт вчера в 14:57

В Казани на стадионе «Центральный» завершился футбольный матч между «Рубином» и грозненским «Ахматом». Игра закончилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал нападающий Видар Кьяртанссон, отличившийся на 73-й минуте.
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«Рубин» победил «Ахмат» в заключительном матче третьего тура РПЛ

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Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0. Видеообзор матча 3-го тура РПЛ

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Давиташвили назван лучшим игроком матча «Рубин» — «Ахмат»

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Давиташвили назван лучшим игроком матча «Рубин» — «Ахмат»

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«Рубин» обыграл дома «Ахмат»

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«Рубин» дома обыграл «Ахмат» и стал третьим

Советский спортвчера в 14:55
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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
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Общество

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Во вторник, 30 июля, екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира.
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Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
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Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

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Музыка

Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате

Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
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Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
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Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
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Москвичи смогут посетить бесплатные лекции о родах и воспитании детей

Бесплатные лекции и консультации специалистов пройдут в московских больницах в августе в рамках акции "Входите, открыто!".
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В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
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Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

Москвичи пережили самую холодную ночь июля

Самая холодная ночь июля прошла в Москве. Воздух с понедельника на вторник опускался до +9,5 градуса.
Обновлено в 04:44
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии

Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
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Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
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Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.
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Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

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В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига

В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
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В составе ЦСКА испанец стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP «Финала четырех» Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком «Матча всех звезд» в 2019-м.
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Паводок, который начался 27 июля после ливней в Иркутской области, подтопил 475 домов в 20 населенных пунктах.
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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

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Знарок о первом свидании с Панариным: думала, что за фигня происходит

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Футболист Александр Самедов завершил карьеру

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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
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