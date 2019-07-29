Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» в третьем туре чемпионата РоссииНева Спорт вчера в 14:57
В Казани на стадионе «Центральный» завершился футбольный матч между «Рубином» и грозненским «Ахматом». Игра закончилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал нападающий Видар Кьяртанссон, отличившийся на 73-й минуте.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
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Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Калужские ФАПы получили новые автомобили
11 новых автомобилей «Нива» были торжественно переданы семейным врачам и фельдшерско-акушерских пунктам Калужского региона 30 июля.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Московских клубов нет в топ-5 РПЛ после первых трех туров
Как сообщает Sports.ru, на данный момент в топ-5 турнирной таблицы нет ни одного клуба из Москвы.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира
Во вторник, 30 июля, екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира.
Обновлено в 04:53
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Москвичи смогут посетить бесплатные лекции о родах и воспитании детей
Бесплатные лекции и консультации специалистов пройдут в московских больницах в августе в рамках акции "Входите, открыто!".
Обновлено в 02:12
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Москвичи пережили самую холодную ночь июля
Самая холодная ночь июля прошла в Москве. Воздух с понедельника на вторник опускался до +9,5 градуса.
Обновлено в 04:44
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Политика
Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Баскетбол
Серхио Родригес стал игроком «Милана»
В составе ЦСКА испанец стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP «Финала четырех» Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком «Матча всех звезд» в 2019-м.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Вторая волна паводка подтопила почти 500 домов в Иркутской области
Паводок, который начался 27 июля после ливней в Иркутской области, подтопил 475 домов в 20 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол
Футболист Александр Самедов завершил карьеру
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08