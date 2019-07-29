Казанский «Рубин» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» 29 июля в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Исход встречи определил поздний гол нападающего казанцев Видара Кьяртанссона после паса Павла Могилевца. «Рубин» выиграл со счетом 1:0. Это вторая победа казанцев в сезоне.

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