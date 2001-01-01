Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0Коммерсантъ 15:20

Встреча завершилась со счетом 1:0 (Кьяртанссон, 73). Набрав 7 очков, «Рубин» вышел на третье место в РПЛ.
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«Рубин» обыграл дома «Ахмат»

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«Рубин» дома обыграл «Ахмат» благодаря голу Кьяртанссона

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Дебютный гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом»

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Sport-placeвчера в 02:13
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
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Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске

По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
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В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка

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WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.
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Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон

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Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
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Общество

Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено в 21:01
Политика

Порошенко отказался от охраны и покинул страну вместе с семьей

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Сбой произошел в работе мессенджера Slack

В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.
Обновлено в 11:24
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Политика

Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров

В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30-31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика

Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии

«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Экономика

Сахалин планируется почти полностью газифицировать в ближайшие 4-5 лет – Новак

Сахалинские и федеральные власти намерены в ближайшие 4-5 лет совместными усилиями повысить уровень газификации островного региона до 100%, сообщил во вторник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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Нюша в комбинезоне с прозрачными вставками выступила на «Жаре»

На сцене артистка блистала в сверкающем комбинезоне с прозрачными вставками по бокам на талии и ногах.
Обновлено в 08:17
Общество

ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий

"В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 08:05
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Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет

Обновлено в 15:00
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска

Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Происшествия

В Гонконге демонстранты нарушили работу метро в час пик

Противники законопроекта об экстрадиции нарушили работу станций метро в Гонконге, блокируя отъезд поездов в час пик, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 22:18
Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено в 10:04
Политика

Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»

Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).
Обновлено в 18:30
Интернет

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 22:07
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Экономика

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

В марте, как напоминает издание, власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
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