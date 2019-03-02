Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ 13:07

Рубин — Ахмат
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
43′
Ризван Уциев
Руслан Камболов
62′
Игорь Коновалов
68′
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
69′
76′
Дамиан Шиманский
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
77′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
82′
90′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Артур Сагитов
90′+5′
Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая Казани встреча завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Артур Сагитов (90+5).
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