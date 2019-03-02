Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ 13:07
Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая Казани встреча завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Артур Сагитов (90+5).
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«Рубин» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 2 марта 2019 года
LiveSport.ru28 февраля в 23:00
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