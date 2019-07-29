Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате РоссииРБК 15:12
«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанской команды. Единственный гол в матче на 73-й минуте забил вышедший на замену в перерыве исландский форвард Видар Кьяртанссон.
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Обзор матча Рубин - Ахмат 29 июля 2019: видео гола, счет, статистика
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)15:35
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