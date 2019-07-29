«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанской команды. Единственный гол в матче на 73-й минуте забил вышедший на замену в перерыве исландский форвард Видар Кьяртанссон.

«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России

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