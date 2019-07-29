Тренерский штаб казанского «Рубина» назвал стартовый состав на заключительный матч 3-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

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«Рубин» и «Ахмат» назвали составы на матч в Казани

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