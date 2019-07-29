Футбол
«Рубин» и «Ахмат» назвали составы на матч в КазаниМатч ТВ вчера в 12:05
Тренерский штаб казанского «Рубина» назвал стартовый состав на заключительный матч 3-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
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Рубин - Ахмат ~ прогноз на заключительный матч третьего тура РПЛ: чем закончится битва в Казани?
Sport-place28 июля в 02:13
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Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Путешествия
Сочи опередил Турцию по приему российских туристов
Обновлено в 07:24
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Экономика
Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям США
Рост произошел несмотря на то, что в мае этого года Минторг США внес Huawei в черный список, поскольку деятельность компании «противоречит интересам национальной безопасности США».
Обновлено в 06:27
Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за оскорбление
Обновлено в 07:27
Политика
В Крыму ответили Киеву на заявление о санкциях за Крымский мост
Ранее представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью порталу «Сегодня» заявил, что Украина должна проработать возможность введения санкций против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Общество
Режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:45
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино
Обновлено в 04:15
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен предложить ЦСКА за Чалова € 15 млн
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Муж Пелагеи показал редкое фото с дочкой
Иван Телегин провел день с 2-летней малышкой в парке динозавров 27-летний хоккеист Иван Телегин выложил трогательное фото со своей дочерью Таисией в сторис.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Лапша быстрого приготовления может спровоцировать болезни ЖКТ
Врач отметила, что лапша способна ухудшить состояние здоровья человека и привести к риску возникновения болезней желудочно-кишечного тракта, а также к заболеванию печени и почек.
Обновлено в 05:37
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Технологии
Facebook прекратит работу над Libra из-за давления регуляторов
Давление регуляторов на будущую криптовалюту Libra привело к тому, что сам Facebook признал - проект, возможно, придётся прекратить.
Обновлено в 04:45
Авто
Renault с августа поднимет цены на все модели в России
Renault с 1 августа повысит рекомендованные розничные цены на модели в России примерно на 1–2%.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что очень нерегулярно питается – часто она ест один раз в день.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Крупный пожар на Рязанском комбайновом заводе ликвидирован
Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля.
Обновлено в 08:12
Экономика
Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов
Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:31